Famiglia rientra in casa per cena e vede fuggire una banda di malviventi

MONTECOSARO - Escono di casa e una banda di malviventi ne approfitta subito. I proprietari dell’abitazione, al rientro, fanno appena in tempo a vedere i malviventi scappare via. E' accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, indicativamente tra le 18.30 e le 19, in una abitazione in località Castellano, a Montecosaro. Rubati alcuni oggetti di valore, i danni sono ingenti. In corso le indagini da parte dei carabinieri.