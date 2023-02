​Montecassiano, spaventoso incidente: un camion di concime si ribalta e finisce fuori strada

MONTECASSIANO- Grave incidente stamattina - 3 febbraio - a Montecassiano nella zona di Valle Cascia. Per cause ancora in corso di accertamento un camion che trasportava concime ha sbandato ed è finito fuori strada ribaltandosi su un fianco.

Nessuna conseguenza

Illeso il conducente, tanto che non è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo dell'incidente.