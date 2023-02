​Incidente nella notte a Torrette: due auto si scontrano all'incrocio. Un 58enne finisce all'ospedale

ANCONA- Attimi di spavento questa notte (2 febbraio) dalle parti di Torrette - in particolare all'incrocio tra via Flaminia e via Conca - dove due auto sono andate a sbattere tra loro. A farne le spese un uomo 58enne trasportato all'ospedale con un codice di media gravità.

L'intervento sul posto

Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco. La pulizia della strada e la messa in sicurezza è stata garantita dagli operatori della società Pissta.