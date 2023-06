MONTECASSIANO - Ladri in azione alla Cover Metalli, nella filiale di Montecassiano. Il bottino si aggira attorno ai 200mila euro. I malviventi hanno agito nella notte tra domenica e lunedì: sono riusciti ad entrare nel deposito dell’azienda (che ha una filiale anche a Treia) e a portare via circa 25 tonnellate di rame.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Macerata, fitta attività di prevenzione: emessi tre provvedimenti di rimpatrio nelle ultime ore

Pesaro, il loro cane uccide un volpino (morto di paura): i padroni finiscono ai lavori socialmente utili

Sull’accaduto indagano i carabinieri di Montecassiano. Secondo una prima ricostruzione, i ladri - probabilmente una banda specializzata - hanno forzato le porte e staccato l’allarme. Una volta dentro al deposito sono riusciti a caricare il materiale prezioso su un camion grazie all’uso di un muletto che si trovava nell’azienda. Poi hanno richiuso le porte e se ne sono andati.

Il mezzo utilizzato per il colpo dovrebbe essere stato un camion da cava, probabilmente trafugato a Recanati. Ad accorgersi del furto è stato il titolare dell’azienda: lunedì mattino ha trovato le casse rovesciate e il materiale prezioso non c’era più. Proseguono a 360 gradi le indagini dei carabinieri che non tralasciano alcuna pista. Non sono escluse né la ricettazione né il trasferimento all’estero. Gli accertamenti degli inquirenti vanno avanti e come da prassi in questi casi saranno visionati i filmati delle telecamere situate nella zona.