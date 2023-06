​Macerata, fitta attività di prevenzione: emessi tre provvedimenti di rimpatrio nelle ultime ore

MACERATA- Tre provvedimenti di rimpatrio, rispettivamente a carico di due uomini e una donna residenti a Tolentino, Fermo e in Toscana, sono stati emessi nelle ultime ore dalla Questura di Macerata a causa di varie intemperanze compiute in città. Questo il bilancio a seguito della fitta attività di prevenzione per garantire la sicurezza nelle vie particolarmente monitorate.

I numeri

Sono stati identificate 60 persone e 35 veicoli mentre, in centro, anche i locali pubblici sono stati oggetto di particolare controllo. Ad alcuni titolari sono state riscontrare diverse violazioni amministrative per inosservanza delle norme.