Rosina trovata morta in casa: la Procura ritira il nulla osta, rinviato il funerale

MONTECASSIANO - Rosina Carsetti trovata morta in casa, rinviati i funerali dopo che la Procura «ha comunicato al Comune la revoca del nullaosta».

La 78enne di Montecassiano è stata trovata morta la sera della vigilia di Natale; tre suoi familiari, che avevano raccontato di una rapina in casa, sono indagati per concorso in omicidio, favoreggiamento e simulazione di reato. Lo ha annunciato il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena. Slittano a data da destinarsi i funerali ell'anziana che erano previsti per oggi, alle 15:30 in frazione Sant'Egidio di Montecassiano

