I banditi fanno esplodere il bancomat della Carifermo Ancora paura nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASSIANO - La banda dei bancomat torna in azione. Questa volta nel mirino è finita la filiale della Carifermo di Montecassiano, in via Primo Luglio. Il raid è stato messo a segno alle 2,40 della notte. I banditi usando dell’esplosivo hanno fatto esplodere il bancomat e ingenti sono anche i danni ai locali dell'istituto di credito. Il bottino è in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo del reparto operativo provinciale, del Niucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata e della stazione di Montecassiano.