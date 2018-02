Avevano quasi un kg di hashish: due spacciatori finiscono in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN GIUSTO – Due persone arrestate e quasi un kg di hashish sequestrato. E’ questo il risultato di un’operazione porata a termine dai carabinieri a Monte San Giusto.Tutto è cominciato con un controllo in strada ad un 32enne italiano, che ha cominciato a dare segni di nervosismo. E ne aveva tutte le ragioni: i militari gli hanno trovato 5 panetti di hashish, per quasi mezzo kg, nascosti nei pantaloni. Immediati i controlli anche nei confronti di un 23enne marocchino, che provava a fuggire dalla casa di fronte alla quale l’italiano aveva parcheggiato, lasciandosi dietro altri panetti per circa 400 grammi di hashish. Nell’appartamento, poi, sono stati trovati alcuni grammi di cocaina, frammenti di hashish ed un bilancino di precisione. Entrambi sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Montacuto.