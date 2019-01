Muratore di 50 anni precipita dal quarto piano e muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA – Tragico incidente sul lavoro: muore un muratore di 50 anni.La tragedia è avvenuta questa mattina in via Caio Arrio a Matelica. L’uomo, un muratore al lavori in una palazzina, sarebbe precipitato, per cause ancora da stabilire, da un’altezza di 4 piani. Immediato l’intervento da parte dei soccorritori del 118, ma purtroppo non sono riusciti a rianimarlo, per lui non c’era più nulla da fare.