Invece di pagare prendono a pugni il benzinaio: 30 giorni, due nei guai

MATELICA - Fa credito a un macedone per poche decine di euro di benzina, ma quando richiede il saldo del debito viene preso a pugni dal macedone e da due fratelli di questo. In due finiscono a processo. L’aggressione era avvenuta il 5 marzo del 2017. Qualche giorno prima un giovane macedone era andato a fare benzina al distributore di proprietà del matelicese di 58 anni, il macedone però al momento non aveva soldi con sé per pagare e il benzinaio gli aveva rilasciato una ricevuta. Il benzinaio, poi, aveva incontrato il macedone al parcheggio del supermercato Eurospin e gli avrebbe ricordato di onorare il pagamento, ma il macedone per tutta risposta lo aveva aggredito prendendolo a pugni al volto (prognosi di 30 giorni) insieme a due fratelli, di cui uno minorenne. Sotto processo sono finiti i due fratelli maggiorenni