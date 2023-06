Esondazioni, frane ed evacuazioni nel Maceratese. Il Comune: «Rimanete ai piani alti». Tolentino, il torrente travolge e distrugge anche il guard-rail

MACERATA - Maltempo, sono stati circa 45 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco di Macerata sul territorio dopo le forti piogge che hanno colpito per ore il Maceratese e l'esondazione del Fosso Narducci in corrispondenza della frazione Sforzacosta. Le situazioni di criticità si sono verificate in particolare nelle frazioni di Villa Potenza e di Sforzacosta, dove alcuni residenti in Borgo Sforzacosta sono stati evacuati; i disagi sul territorio sono stati diffusi e particolari problemi ci sono stati a Pollenza e Casette Verdini, per allagamenti di strade, giardini, di locali seminterrati e al pianterreno di abitazioni, smottamenti di fango e alberi caduti su strade; disagi anche in centro a Macerata per allagamenti di scantinati e ruscelli d'acqua lungo le vie.

Il Comune: «Restate ai piani alti»

Il Comune di macerata invita alla cautela anche per oggi: «Date le condizioni meteo attuali - si legge infatti nella pagin social - e l'allerta diramata dalla Protezione Civile regionale valida per tutta la giornata di oggi si ribadisce ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage, nelle cantine e nei sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani.

La raccomandazione è valida anche per i cittadini che risiedono nei pressi di canali o fossi. Si raccomanda la massima attenzione.

San Severino

Agenti della Polizia Locale e operai e tecnici dell’ufficio Manutenzioni del Comune di San Severino Marche sono al lavoro, nella frazione di Taccoli, per far fronte alla situazione d’emergenza causata da un violento quanto improvviso nubifragio che ha portato fango e detriti sulla strada 361 “Septempedana”. La circolazione al momento sta subendo solo alcuni rallentamenti e nessuna interruzione ma si registrano infiltrazioni d’acqua mista a terriccio anche presso abitazioni, capannoni e attività presenti in zona.

Strada chiusa a Tolentino, guard-rail divelto

A causa delle intense e continue precipitazioni verificatesi nelle ultime ore si è creato uno stato di pericolo lungo la Strada Comunale “Sant’Angelo - Entogge” essendosi verificata una esondazione del torrente Entogge che ha divelto il guard-rail ed abbattuto alcuni alberi che hanno interrotto la strada.

A causa di tale situazione si è reso necessario, con ordinanza, chiudere al traffico veicolare la circolazione in questa strada comunale e quindi si è reso necessario per motivi di sicurezza pubblica vietare la circolazione a tutti i veicoli lungo la Strada Comunale “Sant’Angelo - Entogge”, con esclusione dei frontisti, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.