Ubriaca alla guida, insulta i carabinieri: denunciata lei ed anche la passeggera

MACERATA - I militari del Nucleo Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà due giovani donne, una 24enne di Montecosaro per guida in stato di ebbrezza alcolica e oltraggio a pubblico ufficiale ed una 26enne di Tolentino per oltraggio a pubblico ufficiale.

La mattina presto del 10 luglio un equipaggio del Nucleo Radiomobile, in Macerata via dei Velini, procedeva al controllo di un'autovettura con a bordo quattro giovani. La conducente palesava un’inequivocabile sintomatologia di una pregressa assunzione di bevande alcoliche e pertanto veniva sottoposta ad accertamento con apparato etilometro che evidenziava un tasso alcolico pari a 1,03 g/l.

Durante la compilazione degli atti relativi alla contestazione dell'infrazione penale, tutte le persone sottoposte a controllo iniziavano a protestare con veemenza ed insistenza nei confronti degli accertatori, i quali erano costretti a richiedere l’intervento di supporto della pattuglia della Stazione di Macerata.

Di seguito una ragazza tra i tre passeggeri, rivolgendosi ad un graduato della seconda pattuglia intervenuta, ad alta voce e con atteggiamento aggressivo, proferiva frasi oltraggiose che offendevano il prestigio e l'onore del militare.

Vista la situazione il Capo Equipaggio della pattuglia Radiomobile interveniva cercando di far calmare la ragazza e i suoi accompagnatori, ma nel contempo si intrometteva a supporto dell'amica la conducente, la quale proferiva all'indirizzo del Sottufficiale frasi oltraggiose che offendevano il prestigio e l'onore del militare.

La patente di guida della conducente veniva ritirata e l'autovettura veniva affidata ad altra persona di fiducia appositamente fatta giungere sul posto.