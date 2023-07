MACERATA - Potrebbe essere arrivato in tabaccheria anche un mese fa il fortunato vincitore che, con un Gratta e vinci del concorso Il Miliardario Mega, si è portato a casa un bottino da 500mila euro. Lo sostiene Giorgio Caporaletti, proprietario insieme al fratello Giacomo, della tabaccheria Caporaletti di Montefano dove è avvenuta la vincita, resa nota l’altro ieri pomeriggio. Intanto l’ultimo exploit incorona definitivamente la provincia maceratese come baciata dalla fortuna. Diversi sono stati, infatti, i precedenti fortunati, alcuni dei quali con somme da capogiro. Vincite che cambiano decisamente la vita.

Macerata baciata dalla fortuna



«Non si è ancora fatto vivo nessuno – ha raccontato ieri Giorgio Caporaletti –. Ma secondo me l’acquisto di quel gratta e vinci fortunato risale addirittura ad un mese fa, forse anche di più. La Lottomatica, infatti, effettua la comunicazione della vincita al momento del pagamento. Qualcuno qui azzarda qualche nome, ma sono tutte chiacchiere da bar, al momento», ha detto Giorgio Caporaletti. Da quando è stata comunicata la vincita in zona si fa il toto nomi, ma almeno per ora non c’è nulla di certo: la clientela della tabaccheria Caporaletti è composta principalmente da persone del posto, ma vista la stagione estiva non si esclude che il mese scorso si sia fatto vedere in zona e magari abbia acquistato il tagliando fortunato anche qualche turista.

L’altro ieri pomeriggio la conferma della vincita era stata fatta in seguito ad alcune segnalazioni da parte di chi voleva sapere di più su quanto riportato sui siti ufficiali dei giochi. Subito i due fratelli non erano a conoscenza della vincita, poi ovviamente confermata. La dea bendata, come si diceva, torna a baciare le Marche e, in particolare, la zona del Maceratese che ha collezionato tante vincite con cifre a volta veramente super negli ultimi tempi. La vincita da record era stata registrata lo scorso 17 febbraio, a Montecassiano, nel bar pasticceria “Dolce Forno”. Quasi ventuno milioni di euro vinti al Superenalotto da cinque giocatori grazie allo stesso sistema acquistato nello stesso posto: un bottino da oltre 4 milioni di euro per ciascun vincitore.

Per giorni a Montecassiano, e non solo, non si era parlato di altro. Due dei fortunati vincitori si sono poi presentati al bar: i nei milionari erano due operai, tra i 40 e i 50 anni, che il giorno dopo si sono fatti vedere nel locale. Soltanto una decine di giorni prima vincita da due milioni di euro al bar “On the Road Cafè”, in via Fermi, a Montelupone. Un fortunato vincitore aveva giocato un gratta e vinci da 5 euro, il Maxi Miliardario. Lo scorso 17 ottobre era toccato a Matelica ricevere la visita della dea bendata. È stato proprio lì che un fortunato giocatore si è portato a casa 500 mila euro con un gratta e vinci pagato 5 euro. Era successo nella tabaccheria Belardini, in corso Vittorio Emanuele.



Tornando ad episodi più recenti, lo scorso aprile, a Mogliano, qualcuno aveva vinto addirittura una casa con il format VinciCasa. Ad essere baciato dalla dea bendata e centrare il “5” è stato un cliente del Punto vendita Sisal di Niko Capitani, in via Rossini. Praticamente, il vincitore si era portato a casa 200mila euro erogati subito in contanti e 300mila da investire per l’acquisto di una casa sul territorio italiano. A Recanati, lo scorso 11 luglio, presso la tabaccheria Menghini in via Mattei, erano stati vinti con un “5” al Superenalotto quasi 195mila euro.