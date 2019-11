Macerata, pedina e minaccia una giovane. Adesso è indagato per stalking

LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA -nei confronti di una ragazza, scatta il divieto di avvicinamento per un 30enne maceratese. La misura è stata disposta dal giudice sulla base dell’attività investigativa condotta dagli agenti della questura di, ai quali si era rivolta la vittima.Sotto il coordinamento della procura, la polizia ha accertato che la giovane avrebbe vissuto un vero e proprio incubo. Appostamenti sotto casa e nei locali, messaggi intimidatori e pedinamenti. Il 30enne è finito nel mirino della magistratura, che ha aperto un’inchiesta per stalking.Stando a quanto è stato possibile ricostruire la coppia - lei è più giovane di tre anni - si era conosciuta l’estate scorsa. Tra i due c’era stata una breve frequentazione, poi la ragazza ha deciso di interrompere il rapporto. Decisione per nulla gradita dal giovane, che avrebbe iniziato a perseguitarla. Avrebbe anche inviato alla vittima messaggi piuttosto espliciti, tipo «te la farò pagare». Una situazione divenuta grave, tanto che alla fine la ragazza - che nel frattempo da Macerata si è trasferita in un altro comune della provincia - si è presentata in questura e ha denunciato tutto.Sono state applicate le misure disposte dale nei confronti del 30enne, come detto, è scattato il divieto di avvicinamento alla ragazza. Venerdì scorso in Tribunale a Macerata, si è svolto l’interrogatorio di garanzia del giovane, davanti al giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni e al pubblico ministero Stefania Ciccioli.