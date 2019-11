Pubblica le foto osè della ex su Facebook, la minaccia e alla fine l'aggredisce: denunciato lo stalker

MONTERUBBIANO - Stalking e revenge porn a Monterubbiano. Minacce e molestie nei confronti dell'ex, fino alla pubblicazione sui social, seppur temporanea, di alcune foto della ex in attegiamenti intimi e discinti: bloccato dai carabinieri.

I carabinieri della stazione di Monterubbiano, a conclusione di accertamenti svolti a seguito della presentazione di una denuncia di una donna di 50 anni, hanno denunciato l’ex compagno per il reato di atti persecutori (codice rosso). L'uomo, non accettando la fine della relazione sentimentale, ha iniziato ad attuare gravi comportamenti minacciosi e di molestie nei confronti della ex fidanzata, anche attraverso Facebook, arrivando a pubblicare seppur temporaneamente foto di natura privata ed intima, sfociando per ultimo in una aggressione fisica. Solo l’immediato intervento dei carabinieri su richiesta della vittima che ha trovato il coraggio di denunciare, ha evitato il peggio.

