Macerata, ingoia le dosi di eroina, ma la radiografia lo incastra: arrestato nigeriano

MACERATA - Gli agenti della polizia locale di Macerata lo hanno visto passare una bustina ad un'altra persona e si sono insospettiti. Ma lui ha pensato bene di ingoiare velocemente quel che aveva in tasca cercando di evitare guai.

Impresa disperata, che non è riuscita: il 44enne nigeriano è stato infatti pportato in ospedale, dove con una radiografia si è scoperto come nello stomaco avesse 15 bustine. Che, ai successivi controlli, si è scoperto contenessero circa 10 grammi di eroina. È stato arrestato con l'accusa di spaccio, questa mattina il giudice ha convlidato l'arresto stabilendo l'obbligo di dimora.