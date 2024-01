Macerata, spaccio di droga e danneggiamenti: denunciate due persone (una ha aggredito i poliziotti)

MACERATA Controlli serrati su tutto il territorio maceratese da parte degli uomini della Squadra Mobile. Nelle ultime ore sono state denunciate due persone in riferimento ad altrettanti episodi avvenuti, rispettivamente, il 22 e 23 gennaio.

Il dettaglio

Nel pomeriggio del 22 gennaio, nell’ambito dei servizi anti-droga, sono stati fermati due uomini rispettivamente di 31 e 23 anni. Il più giovane è stato trovato in possesso di hashish, eroina e una somma di denaro suddivisa in piccole banconote per un totale di 150 euro. Ieri, invece, sono stati identificati un 55enne e un 42enne per aver preso a calci la vetrina di un negozio. Una volta arrivata la Volante, uno dei due si è scagliato contro i poliziotti. Dovrà rispondere di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato.