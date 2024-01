MACERATA Dalle sneaker Flower Mountain indossate dallo staff organizzativo di Pitti, all’evento Tombolini fino al debutto al salone fiorentino di Poltrona Frau grazie alla pet collection. La presenza delle aziende maceratesi non è passata inosservata a Firenze dove venerdì si è chiusa l’edizione numero 105 di Pitti Uomo. Anche in questa edizione del salone toscano della moda uomo, Tombolini ha proseguito nella tradizione di portare avanti il connubio con lo sport.

APPROFONDIMENTI L'IMPEGNO Nuove spycam in arrivo a Recanati, il sindaco Bravi: «Ma si punti anche sull’educazione» CARABINIERI Macerata, controlli dei Nas negli oleifici e nei frantoi: ispezionate 11 aziende, scattano tre sanzioni

Il connubio

Un connubio che è stato presentato dai giovani talenti di diverse discipline sportive che rappresentano un’eccellenza per Firenze, accompagnati dall’assessore allo sport del capoluogo toscano Cosimo Guccione. Allo stand dell’azienda maceratese sono stati presenti i campioni di Atletica Firenze Marathon Abdul Majeed Omar e Alessandro Manetti. I due hanno indossato i capi di punta della nuova collezione Tmb. Insieme a loro, i nuotatori della Rari Nantes Florentia Andrea Aiazzi e Giovanni Generini, giocatore di pallanuoto di serie A. In questo caso i due hanno indossato abiti stretch.

E ancora Jacopo Andrei e Alberto Magagna, i giovani judoka, così come sono stati ospiti l’ex canoista Antonio Rossi, i calcianti Riccardo Lo Bue e Marco Casamassima, l’attore Paolo Ruffini e l’ex calciatore Fabio Galante. Flower Mountain, brand di sneaker nato e disegnato a Tokyo, ma controllato dal gruppo Falc di Civitanova ha fornito le sneaker a The Pitti Crew per questa edizione dei saloni. E ha presentato la collaborazione con il marchio Barbour. Presente al Pitti anche il giovane marchio di sneaker Ho’op, fondato nel 2022 da Riccardo Chiacchiera ed Emanuele Formentini e con sede a Corridonia. Il nome Ho'op trae ispirazione dal mantra hawaiano Ho'oponopono e riflette l'approccio inclusivo dei due giovani maceratesi, incarnando il concetto di "Get in the loop." E ancora le pet collection che ha consentito a Poltrona Frau di fare il suo debutto al salone Pitti Uomo.

La collezione dell’azienda con quartier generale a Tolentino comprende nove prodotti pensati per migliorare il benessere degli animali e dei loro padroni, combinando armoniosamente bellezza e funzionalità. La collezione è disponibile in varie combinazioni cromatiche e comprende una cuccia per cani, un collare, un plaid da divano, un trasportino, un guinzaglio, una pochette porta crocchette, un plaid da viaggio, un foulard heritage e un portachiavi scoobidoo.

«Siamo partiti dalla pelle per disegnarla e realizzarla. Sono prodotti che esaltano la resistenza della pelle. Per esempio per la cuccia che deve resistere alle unghie del cane e i collari che devono resistere alla trazione» precisa la designer Roberta Fumia, che ha disegnato la collezione.