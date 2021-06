Il sindaco Parcaroli in ospedale, ma rassicura tutti su Facebook: «Solo un breve pit stop»

MACERATA - Il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli all'ospedale, ma è lui stesso a rassicurare tutti su Facebook: "Ci tengo a informarvi - ha scritto infatti sul suo profilo - che per alcuni giorni non sarò in Comune perché mi dovrò sottoporre, in ospedale, a una terapia per un’infiammazione alla colonna cervicale. Voglio tranquillizzare tutti sul mio stato di salute e vi ringrazio per la vicinanza dimostrata in questi giorni. Dopo questo breve pit-stop vivremo tutti insieme, pienamente, l’estate maceratese".

