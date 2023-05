MACERATA - Una studentessa universitaria di 24 anni trovata morta nell’appartamento di via Severini in cui viveva con altre ragazze. La scoperta choc fatta da una coinquilina, ieri pomeriggio, intorno alle 18. Il corpo senza vita della giovane era nella vasca da bagno. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Per la 24enne, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Ogni tentativo di strapparla alla morte è stato vano.

Il dolore



La vittima è Samanta Marchegiano, una studentessa abruzzese, nata a Lanciano e residente a San Vito Chietino. Le cause del decesso debbono ancora essere chiarite. Di certo c’è che non si è trattato di una morte violenta.



Gli accertamenti, comunque, proseguono a 360 gradi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata (presenti i militari del Nucleo operativo e radiomobile). Nell’appartamento sono stati effettuati i rilievi scientifici per cercare elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Il dramma, in un piovoso pomeriggio di maggio, è avvenuto in un palazzo con più di venti appartamenti. Ed è all’ultimo piano (il sesto) che la 24enne è stata trovata morta nella vasca da bagno piena d’acqua.



Come detto, sul corpo, non c’era alcun segno di violenza. Gli accertamenti dei carabinieri (sul posto era presente anche il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, comandante della Compagnia) proseguono nel massimo riserbo sotto il coordinamento della Procura. Il magistrato ha disposto l’autopsia e sarà proprio l’esame medico legale a fugare ogni dubbio sulle cause della morte. La notizia dell’accaduto a Macerata si è immediatamente diffusa a macchia d’olio, lasciando tutti sotto choc.