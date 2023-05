Lutto nella Polizia locale di Cingoli, a 87 anni si è spento l'ex comandante Mario Paolucci

CINGOLI - Lutto nella polizia locale e in Comune per la morte dell'ex comandante dei vigili urbani di Cingoli, Mario Paolucci, 87 anni, per oltre trent'anni nel corpo della polizia municipale prima come agente e poi come comandante. Molto scrupoloso nel suo lavoro che ha sempre sostenuto con grande impegno.

Il cordoglio dell'amministrazione comunale. Fino a ieri, tutti i giorni, alla mattina usciva di casa e in macchina andava a prendere il giornale in un'edicola del centro. Si prestava a fare due chiacchiere, sempre con garbo, con chi incontrava. Gli piaceva essere messo al corrente sulla vita del paese, sulle novità, sulle opere pubbliche in cantiere. Insomma anche dopo essere andato in pensione seguiva con interesse l'evoluzione del paese.

Mai una parola fuori posto. Nella notte tra domenica e lunedì si è sentito male improvvisamente mentre era in casa con la famiglia: immediati i soccorsi e il trasporto con il 118 all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Qui i medici lo hanno preso in cura, ma il suo stato clinico è peggiorato notevolmente e dopo poche ore, purtroppo, l'uomo ha cessato di vivere. Lascia la moglie Maria Pia, i figli Ignazio, Manuele e Anna Maria, la nuora Michela, il genero Sergio, i nipoti Lorenzo, Giorgia, Simone e Cristian. Si può rendere omaggio alla salma da oggi alle 16.30 presso la camera ardente allestita dall'impresa Santamarianova nei locali del nosocomio di Cingoli. I funerali avranno luogo domani martedì 2 maggio alle 15 alla Collegiata di Sant'Esuperanzio. La salma verrà tumulata nel cimitero di Cingoli.