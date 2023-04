Ritrovato il corpo senza vita di Vittorio Lattanzi: era scomparso il 22 dicembre

MACERATA - È finita tragicamente la scomparsa di Vincenzo Lattanzi, il 72enne scomparso a Macerata a dicembre scorso. L’uomo è stato trovato senza vita a Santa Croce, in un’area all’aperto. La tragica scoperta fatta nel pomeriggio di ieri da alcuni operai chiamati a pulire uno spazio verde. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione.



Le ricerche



Gli ultimi tre mesi sono stati pieni di apprensione da parte dei familiari che avevano denunciato la scomparsa dell’uomo il 23 dicembre. Del 72enne non si avevano più notizie dal giorno precedente. La famiglia aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine e all’associazione Penelope che aveva condiviso sul sito e sui canali social la foto dell’uomo e i contatti da chiamare nel caso di un avvistamento. Ma di avvistamenti non ce ne sono stati, fino a che ieri l’anziano è stato trovato senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata che stanno portando avanti gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita di Lattanzi, insieme al sostituto procuratore Claudio Rastrelli. Intervenuti anche i sanitari del 118 e il medico legale Ilaria De Vitis. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale di Macerata dove sarà svolta l’autopsia per risalire alle cause della morte.



A ucciderlo potrebbe essere stato un malore. È questa l’ipotesi che iniziava a farsi spazio tra gli inquirenti dal momento che dal giorno della scomparsa non era stata registrata alcuna traccia dell’uomo.



L’ispezione



Da una prima ispezione del cadavere, non ci sarebbero segni che possano far pensare a una morte violenta. Tra l’altro, il giorno prima della sparizione del 72enne, era stata rubata la sua auto, una Opel Astra azzurra. Anche per questo motivo era stato escluso che l’uomo si fosse allontanato molto dalla sua abitazione. L’auto venne poi ritrovata pochi giorni dopo, ma di Lattanzi nessuna traccia. Il ritrovamento di ieri ha gettato nello sconforto i suoi familiari che non avevano comunque perso le speranze di riabbracciare il loro caro.