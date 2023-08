MACERATA - Sarà l’impresa di Alberto Crocioni a realizzare i lavori di sistemazione dello stadio comunale Helvia Recina. Ieri mattina la commissione comunale ha valutato le due offerte pervenute e quella firmata dal presidente della Maceratese Crocioni è risultata essere quella economicamente più vantaggiosa.

La commissione era guidata dal presidente, il segretario generale Francesco Massi, e dagli ingegneri Andrea Fornarelli, responsabile dell’ufficio Grandi opere e Michele Cittadini responsabile dell’ufficio Urbanistica. Due erano le imprese partecipanti e ieri appunto c’è stata la seduta di valutazione delle offerte che ha formulato una graduatoria in base alla proposta tecnica e a quella economica. Il versante dei costi è quello che ha fatto pendere la bilancia dalla parte di Crocioni che ora dovrà attendere la formalizzazione dell’esito di gara e i successivi controlli sui requisiti. L’avvio del cantiere non avverrà prima del maggio 2024, anche per consentire la conclusione delle attività sportive delle società che utilizzano l’impianto. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di far sì che le lavorazioni non vadano ad interferire con l’uso dello stadio durante il periodo dello svolgimento delle competizioni agonistiche.

Numerosi gli interventi previsti, tra cui il campo di calcio che sarà rifatto unitamente al drenaggio sottostante e si sostituirà anche il manto sintetico della pista di atletica leggera. La curva nord sarà interessata dalla rimozione della porzione di terrapieno e dalla realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi destinati agli atleti e agli arbitri. Questi spogliatoi saranno collegati con i locali esistenti sotto la gradinata e accessibili per mezzo di rampe oltre ad avere l’accesso a raso sul campo da gioco. I lavori riguarderanno anche il rifacimento dell’impermeabilizzazione e la tinteggiatura dei gradoni. Saranno poi sistemati il sottopassaggio di collegamento con il campo da gioco e i locali esistenti sotto la gradinata destinati a spogliatoi, servizi igienici, magazzini. In curva sud, destinata ai tifosi locali, i lavori riguarderanno sistemazione servizi igienici e percorsi pedonali per l’accesso e il deflusso degli spettatori e tinteggiatura dei gradoni. Sarà rifatta l’impermeabilizzazione della tribuna coperta. Saranno posizionati 4229 seggiolini biancorossi.