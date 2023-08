Il sindaco Silvetti in visita all'Ancona: «L'amministrazione è al vostro fianco. Dietro la maglia c'è l'orgoglio di un popolo»

CINGOLI- Ha assistito all'amichevole tra Ancona e Corticella (terminata 1-1) dagli spalti dello stadio Spivach di Cingoli poi è sceso nel rettangolo di gioco per conoscere il tecnico Marco Donadel e i calciatori biancorossi. Può riassumersi così il pomeriggio del sindaco​ anconetano Daniele Silvetti accompagnato, nell'occasione, dall'assessore Angelo Eliantonio Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino Marco Pierpaoli: «Vi porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale che rappresento - ha esordito Silvetti ai calciatori e al mister davanti alla panchina - Dietro la vostra maglia c'è l'orgoglio della comunità e di un popolo, c'è l'aspettativa di una città intera e siete degli esempi per tutti i giovani che credono nello sport. La società sta facendo grandi sacrifici e l'amministrazione che rappresento è al vostro fianco. I tifosi sono meravigliosi e sono già presenti con il loro calore, noi cercheremo di fare altrettanto. Il campionato inizierà con una trasferta impegnativa (Chiavari, il 3 settembre al netto di anticipi o posticipi ndr) ma ci tenevo a farvi percepire che c'è un capoluogo intero che crede in voi e nel vostro cammino».