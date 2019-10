Macerata, arriva Ceroni: sorpresa all'inaugurazione della Lega

MACERATA - Sorpresa: spunta anche Remigio Ceroni all'inaugurazione della nuova sede della Lega a Macerata.

L'ex deputato azzurro, molto vicino a Berlusconi, ed ex coordinatore regionale di Forza Italia per le Marche, è comparso questa mattina all'inaugurazione della sede della Lega in via Roma a Macerata. E, se la presenza dell'ex sottosegretario alla presidenza del consiglio e vicesgeretario della Lega Giancarlo Giorgetti era stata ampiamante annunciata, quella di Ceroni, "comparso" dopo mesi di assenza dalle scene politiche, ha destato un certo scalpore.

