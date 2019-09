La Lega insiste sull’autovelox: «Serve soltanto a fare cassa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FALCONARA - Saranno due le azioni giudiziarie contro l’autovelox che il Comune ha installato sulla variante alla statale Adriatica: a quella promossa dall’Acu, si aggiunge ora quella annunciata dalla Lega in collaborazione con Insieme Civico Falconara. Ne dà notizia Stefano Caricchio, consigliere comunale della Lega il quale aggiunge che la sede della Lega, in via IV Novembre, sarà aperta due giorni alla settimana, il giovedì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30, proprio per coloro che volessero approfondire la questione. Caricchio non è affatto soddisfatto dalle risposte che fin qui il Comune ha dato: e cioè che l’apparecchio è stato installato con tutti i crismi della regolarità a cominciare da posizione e comunicazione e che ha già ottenuto i risultati, riducendo, come dimostra il calo delle multe, la velocità nel tratto di strada tra Falconara e Ancona, poco prima del bivio per Jesi e Roma. In sostanza, secondo l’esponente della Lega, si tratta solo «di un’azione di cassa».