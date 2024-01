MACERATA Ogni anno, da quando è in vigore il Codice della trasparenza (Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33), che prevede “gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sul sito del Comune di Macerata vengono pubblicati i redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Quest'anno, come ormai accade da un decennio, sono appena stati resi noti tali dati, ovvero le dichiarazioni dei redditi 2023, relative a quanto percepito nel 2022.

La classifica

Riguardo alla giunta comunale i dati permettono di fotografare la situazione reddituale del sindaco e dei nove assessori. Il dato, che non cambia da quando l'amministrazione Parcaroli è in carica, ovvero dal 2020, è quello che riguarda proprio il primo cittadino, Sandro Parcaroli, che si conferma il “Paperone” dell’esecutivo: nel 2022, infatti, il reddito imponibile del sindaco è stato pari a 226.921 euro, leggermente in discesa rispetto ai redditi dichiarati nel 2021 che erano pari a poco più di 258.000 euro. Detto del sindaco, a seguire, quanto a entrate nell'anno fiscale 2022, c'è l'assessore ai Lavori Pubblici, l'esponente della Lega e avvocato Andrea Marchiori, che nella dichiarazione 2023 arriva a 87.287 euro, contro i 63.104 euro della dichiarazione 2022. In terza posizione si piazza l'architetto Silvano Iommi, assessore con delega all'Urbanistica, che si attesta su un reddito di 81.768 euro, contro i 63.306 dichiarati nel 2022.

L'assessore al Bilancio, la commercialista Oriana Piccioni, ha presentato una dichiarazione con un reddito imponibile di 65.128 euro, leggermente in aumento rispetto ai 55.053 euro ricavati nel 2021. La vicesindaco Francesca D'Alessandro, titolare, tra le altre, della delega alle Politiche sociali, ha un reddito imponibile, per l'anno 2022, di 59.226 euro, parecchio in salita rispetto a quanto dichiarato lo scorso anno, ovvero poco più di 38.000 euro. Laura Laviano, assessore leghista che gestisce, tra l'altro, lo Sviluppo economico e l'Ambiente, ha presentato una dichiarazione dei redditi con un imponibile di 48.922 euro, a fronte di un reddito, per l'anno 2021, pari a 27.821 euro. Subito dopo, quanto a reddito percepito nel 2022 e dichiarato nel 2023, si trova Riccardo Sacchi, avvocato ed esponente di Forza Italia, che gestisce le deleghe al Turismo, Sport, Eventi, che si attesta sui 47.625 euro, parecchio in salita rispetto ai 29.253 euro dichiarati precedentemente.

L'assessore alla Cultura, Katuscia Cassetta, ha dichiarato un reddito di 47.383 euro, contro i 29.253 della scorsa dichiarazione, mentre Paolo Renna, assessore di Fratelli d'Italia con delega alla Sicurezza e al Decoro, fa un bel balzo in avanti, con un reddito di 47.032 euro, a fronte dei 29.383 dichiarati l'anno scorso. Fanalino di coda è l'assessore Marco Caldarelli, avvocato ed esponente dell'Udc, che ha la delega ai Servizi amministrativi, con un imponibile di 46.910 euro, in calo rispetto ai 120.000 euro dello scorso anno.

I compensi

C'è da dire che, nell'anno 2023, in aggiunta ai guadagni personali, il sindaco ha percepito dal Comune un compenso di 78.684 euro, il vicesindaco 59.013 euro e ogni assessore un compenso di 47.210 euro, per un totale di oltre 515.000 euro. Per quello che riguarda i redditi dei consiglieri comunali, invece, la situazione non è del tutto completa, mancando un paio di dichiarazioni. Per ora, si può dire che la consigliera di Macerata Rinnova, Elisabetta Garbati, ha dichiarato 151.938 euro piazzandosi al primo posto, seguita da Maurizio Del Gobbo (Pd), vicepresidente del Consiglio, con un imponibile di 106.912 euro, dal compagno di partito Andrea Perticarari, avvocato, con un reddito di 78.829, dal capogruppo di FdI Pierfrancesco Castiglioni, che ha dichiarato 78.165 euro, e da Claudio Carbonari (Lega) con un reddito di 74.109 euro. Ma la classifica completa si potrà avere quando saranno pubblicati i redditi di tutti i consiglieri.