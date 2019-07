In un pulmino sei stranieri con un carico di droga Sequestrate eroina e cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Gli agenti della questura hanno intercettato un carico di droga destinato ad essere immesso nel mercato maceratese. Bloccato un pulmino con sei cittadini stranieri di cui cinque nigeriani e un senegalese con 45 dosi di droga: 15 dosi di cocaina e 30 di eroina. «I controlli saranno continui e capillari - precisa il questore Antonio Pignataro -, anche su input del prefetto Iolanda Rolli che sul fronte della criminalità nigeriana e lo spaccio della droga promuove iniziative e comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di evitare un'eventuale apertura di una breccia che possa in qualche modo far ritornare la città di Macerata il centro dello spaccio per tutta la provincia».