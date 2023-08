MACERATA - Giro di vite contro lo spaccio ed episodi di violenza ai giardini Diaz. Il presidio fisso della polizia locale deciso a seguito del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è già operativo da mercoledì nell’area verde del capoluogo dove negli ultimi giorni si erano verificati diversi episodi di violenza. Una pattuglia con due agenti della polizia locale, guidata dal comandante Danilo Doria, presidierà la zona dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.30 circa.

Nel corso del tavolo in prefettura, infatti, è stato deciso di rafforzare i servizi di controllo straordinario del territorio e i pattugliamenti nelle aree più sensibili, anche con l’utilizzo di unità cinofile. Saranno realizzati servizi aggiuntivi con pattuglie della polizia locale nell’area dei giardini Diaz e piazza Pizzarello. È stato proprio il Comune a voler costituire un posto fisso di polizia locale sempre nell’area compresa tra i giardini Diaz e piazza Pizzarello.

Il prefetto Flavio Ferdani, in occasione del tavolo in prefettura, aveva condiviso con le altre autorità presenti la necessità di proseguire con i servizi di prevenzione già in atto, rafforzando i servizi di controllo straordinario del territorio e dei servizi di pattugliamento nelle aree più sensibili con l’ausilio delle articolazioni territoriali dei servizi di specialità e di unità cinofile fino alla realizzazione di servizi aggiuntivi con pattuglie della polizia locale nella zona dei giardini Diaz e piazza Pizzarello e la costituzione a cura del Comune di un posto fisso di polizia locale nella stessa area al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza e degli spazi pubblici della città.

Ma il sindaco Sandro Parcaroli guarda già alle prossime settimane, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Un periodo, anche quello, che dovrà essere al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per la sicurezza.



«Abbiamo deciso che dopo l’apertura delle scuole ci sarà una nuova convocazione di questo tavolo in prefettura – aveva già annunciato Parcaroli - perché bisogna tenere sempre desta l’attenzione nelle zone che sono vicine alle scuole». L’obiettivo è certamente quello di collaborare tutti insieme per raggiungere il massimo livello di sicurezza in tutta la città e soprattutto nelle zone più sensibili. Gli agenti della polizia locale, in questi giorni, sono già al lavoro nel posto fisso ai giardini.