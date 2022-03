Parcaroli ironizza sul pressing dell’opposizione: «Nuovo megastore? Interrogano me ma loro si dimenticano del passato»

MACERATA - Impegnato sì sul fronte delle grandi opere e sul reperimento dei relativi finanziamenti, ma il sindaco Sandro Parcaroli, ogni tanto, sbotta e lancia qualche frecciata - in altri tempi, di pace, si sarebbero definiti missili - all’indirizzo dell’opposizione che continua a fare interrogazioni sulla questione del nuovo centro commerciale Simonetti a Piediripa.



«Chiedono a me - ironizza il sindaco Parcaroli - di fermare la realizzazione del centro commerciale a Piediripa, quando l’amministrazione di centrosinistra a guida Carancini ha incassato in anticipo 8-900mila euro di oneri di urbanizzazione, 300 in contanti e la parte rimanente con la cessione della ex chiesa di San Rocco in vicolo Costa. Fanno le interrogazioni, ma dimenticano il passato…».

A riproporre la vicenda, chiedendo un aggiornamento, era stato il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Perticarari: «La questione - scrive Perticarari - era stata posta da noi in Consiglio nello scorso ottobre ed allora l’Amministrazione non prese posizione: peraltro alcuni atti erano stati votati da alcuni esponenti dell’allora minoranza ed oggi maggioranza. Da allora comunque brancoliamo nel buio, non è mai nemmeno stata convocata la commissione Urbanistica che mi auguro si occupi della questione. Di informazioni ne abbiamo poche sul progetto e sull’iter: per poterlo valutare ,il progetto deve essere chiaro, il Pd è comunque contrario alla realizzazione di un nuovo centro commerciale perchè le motivazioni poste 15 anni fa alla base degli atti non sono più attuali, il mondo è cambiato».

Infine due domande, la prima: «Se l’Amministrazione Comunale è in possesso, ha fatto richiesta o ha intenzione di richiedere al privato proprietario dell’area interessata dal potenziale intervento, la lista degli esercizi commerciali che saranno presenti o che comunque hanno contattato lo stesso al fine di trasferirsi od aprire un esercizio commerciale nella nuova struttura». La seconda: « Se l’Amministrazione Comunale sia intenzionata, in virtù ed in seguito alle necessarie valutazioni politiche, occupazionali, ambientali, economiche e sociali, a porre in essere tutte le azioni necessarie ad evitare la realizzazione del nuovo centro commerciale in località Piediripa».

