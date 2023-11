MACERATA - Il valzer dei prefetti ha coinvolto anche Macerata. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato ieri nomine e movimenti. Flavio Ferdani è stato scelto come nuovo prefetto di Pescara mentre alla guida della prefettura maceratese arriva una donna, la dottoressa Isabella Fusiello, dirigente generale della polizia fino a ieri questore di Bologna ora nominata prefetto.

«E’ la fine di un lungo percorso - ha commentato ieri la dottoressa Fusiello -. Non posso che essere contenta e onorata oltre che della nomina del ministro Piantedosi anche di essere prefetto di una realtà che non conosco personalmente ma che mi è stata descritta come molto bella. Sono pugliese di origine, sono transitata tante volte dalle Marche ma è una regione in cui non ho mai lavorato sinora. So che Macerata è una bellissima realtà, culturalmente vivace, ricca dal punto di vista imprenditoriale e sociale. Sono felicissima di essere prefetto di questa realtà marchigiana».

Isabella Fusiello arriverà a Macerata a stretto giro. Originaria di Andria, dopo essersi laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, nel 1985 è entrata nella Polizia di Stato come vice commissario e al termine del corso di formazione è stata destinata presso la scuola Caips di Abbasanta (Sardegna) per poi essere assegnata alla Questura di Nuoro. Nell’estate 1989 è stata trasferita alla Questura di Bologna, dove ha assunto l’incarico di dirigente dell’Ufficio Immigrazione sino al novembre 2002, maturando una notevole esperienza in tale settore complesso e articolato.

Dopo il corso di formazione dirigenziale ha diretto il Commissariato di Imola e, successivamente, la divisione -stranieri- presso la direzione centrale dell’immigrazione del dipartimento di pubblica sicurezza a Roma per poi dirigere l’Ufficio di Polizia di Frontiera aerea presso lo scalo aeroportuale G. Marconi di Bologna. Nominata Vicario del Questore di Ferrara nel 2009, dopo aver frequentato l’Alto Corso di Formazione per le Forze di Polizia, nel 2012 è stata nominata dal Capo della Polizia Questore di Cuneo. Successivamente ha ricoperto l’incarico di Questore di Reggio Emilia, dal 1° agosto 2014 al 2017 e Questore di Trieste, a partire dal 20 novembre 2017. Il 25 luglio 2018 è stata nominata dirigente generale di pubblica sicurezza e dal gennaio del 2019 ha prestato servizio a Roma, presso la Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Il primo luglio 2019 è stata nominata Questore di Potenza, dall’8 aprile 2020 è stata Questore di Padova, sino all’assunzione nel 2021 dell’incarico di Questore di Bologna.