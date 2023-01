MACERATA - «Il nuovo casello autostradale darebbe respiro a tutta la valle del Potenza ma anche alla statale 16 nel nostro territorio comunale». Noemi Tartabini parla di un’opera fondamentale per la città che amministra. Il sindaco di Potenza Picena farà parte dei relatori del convegno di venerdì prossimo a Macerata “Val Potenza, il futuro in una strada” e vuole portare la voce del suo territorio. «Un’uscita dall’A14 diretta, con collegamento sulla strada Regina, è un’opera fondamentale sia per la viabilità che per lo sviluppo industriale e commerciale – aggiunge – un valore aggiunto per un’intera vallata che, dal punto di vista delle infrastrutture e dei servizi, è rimasta finora in penombra». Uno sbocco naturale, quindi, di un intera vallata ma non solo. «Per quanto riguarda Potenza Picena – continua Noemi Tartabini – abbiamo una zona industriale lungo la strada Regina che è, per forza di cose, rimasta piccola. Il collegamento con l’autostrada tramite il nuovo casello riuscirebbe a farla crescere e ad attirare altri imprenditori. Una zona industriale che, al momento manca di servizi elementari. I nostri imprenditori attendono risposte da anni». Ma il casello autostradale sarebbe importante anche per la statale 16.

Non ci sono alternative

«Darebbe ossigeno al tratto che attraversa Porto Potenza, a metà strada tra le uscite di Porto Recanati e Civitanova. Non ci sono alternative alla Ss Adriatica, la viabilità è strozzata tra i due caselli». Per Tartabini, quella che si prospetta è un’occasione storica per vedere l’opera progettata e finanziata. «Chiaro, la filiera amministrativa che vede il centrodestra al Governo, alla Regione e nell’amministrazione di Potenza Picena indica che questo è il momento giusto per arrivare ad una soluzione. Mi piace ricordare, tuttavia, che il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, si batte per quest’opera da anni, proponendola già quando era consigliere regionale di minoranza».