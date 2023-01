MACERATA - Mezzo milione di euro per la progettazione della nuova Valpotenza, la strada veloce che dovrebbe collegare la zona di Villa Potenza di Macerata, dove sorgerà anche il grande Centro Fiere, alla costa. Più precisamente alla zona tra Potenza Picena e Porto Recanati in cui potrebbe essere realizzato il nuovo casello dell’A14.

La Provincia di Macerata passa dalle parole ai fatti cercando di avviare l’iter che porterà, sperabilmente in tempi brevi, alla realizzazione della nuova arteria. «Senza un progetto è impossibile anche solo pensare di intercettare fondi per la strada. Quindi partiamo da qui, dalla progettazione», sintetizza il vicepresidente dell’ente, il leghista Luca Buldorini.



Il concorso



Quindi via al concorso per l’acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’importo di 500mila euro. La scadenza per presentare le domande è fissata al 6 febbraio. «La redazione del progetto di fattibilità tecnica economica consentirà l’eccesso ai fondi europei, compresi quelli derivanti dai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nonché ad altre risorse per finalità analoghe che si renderanno disponibili per la realizzazione degli interventi progettati. Contiamo molto sulla filiera Governo-Regione-territorio che fino ad ora ha portato a ottimi risultati», ribadisce Buldorini. La strada provinciale Valpotenza costituisce il secondo corridoio di collegamento del capoluogo maceratese con la costa, dopo quello già ottimo e funzionale che si sviluppa lungo la vallata del Chienti, la cosiddetta superstrada Civitanova-Foligno.

Lungo la vallata del Potenza il collegamento di Macerata e degli altri Comuni (Montecassiano, Montelupone, Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena) avviene oggi su una viabilità totalmente inadeguata per quanto concerne la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Basti pensare che la sezione stradale esistente è a 2 corsie e presenta una larghezza media complessiva di soli sei metri e mezzo quando le norme sulle strade extraurbane prevedono larghezze minime ben superiori. E’ evidente che l’attuale strada che corre lungo la vallata del Potenza ha quindi una carreggiata sottodimensionata per il flusso di traffico esistente ed inoltre la presenza di numerosi accessi carrabili e intersezioni la rendono potenzialmente pericolosa, come confermato dai dati di incidentalità.

Nello specifico, nel tratto da Villa Potenza a Fontenoce di Recanati, le principali criticità sono rappresentate dai centri abitati di Sant’Egidio e Sambucheto, entrambi ricadenti nel comune di Montecassiano, il cui attraversamento provoca rallentamenti e code in particolare per i mezzi pesanti. Senza contare che la strada esistente oggi, oltre a rappresentare un elemento di criticità per gli utenti della strada, rappresenta anche una notevole fonte di inquinamento acustico ed atmosferico per i residenti delle frazioni.

«L’iniziativa, a cui dà ora impulso deciso la Provincia di Macerata attraverso l’avvio della progettazione - sottolinea Buldorini -, consentirà quindi di raggiungere l’obiettivo di dotare le aree maceratesi della Val Potenza, di un collegamento stradale diretto all’autostrada, in modo da favorirne lo sviluppo e agevolarne una maggiore integrazione con le aree più produttive presenti sulla costa». E proprio sul tema della strada Valpotenza Cna, Coldiretti, Confartigianato Imprese, Confindustria Macerata e Confcommercio hanno organizzato, il 20 gennaio alle ore 16 presso il teatro Lauro Rossi di Macerata, un importante convegno coinvolgendo tutti gli attori politici, amministrativi e imprenditoriali che gravitano soprattutto sulla vallata.