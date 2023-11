MACERATA Nuove spycam in fase di installazione e altre in arrivo nelle prossime settimane. Prosegue il piano dell’assessorato alla sicurezza del Comune di Macerata per amplificare la rete di videosorveglianza del capoluogo. Mentre sta per concludersi il progetto da 200mila euro che - sebbene abbia subito diversi ritardi per le verifiche del bando - sta impegnando gli operai della ditta appaltatrice per l’installazione, la giunta ha già stanziato nuovi fondi per ulteriori spycam. A fare il punto è l’assessore Paolo Renna.

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' Macerata, Sferisterio senza barriere: il Comune vince il bando. Si pensa a una soluzione per l'ascensore





«Stiamo mettendo a terra il progetto da 200mila euro «130mila di fondi comunali e 70mila ministeriali) che conta 48 nuove telecamere. Gli operai stanno lavorando quotidianamente: sono già state installate e collegate alla rete quelle della Galleria del commercio, di viale Don Bosco e di Palazzo degli studi. Per Natale sarà finita l’installazione e saranno tutte operative: man mano che le montano, infatti, le collegano in rete».

L'investimento

Poi illustra il nuovo investimento: «Abbiamo stanziato, nell’ultima variazione di bilancio, ulteriori 70mila euro per un ulteriore ampliamento di telecamere, circa sei in totale, che servono per integrare in parte quelle di corso Cairoli, dei Giardini Diaz, dei giardini di via Isonzo e di piazza Berardi dove ci sono i bagni pubblici. Presumiamo di finire l’intervento entro gennaio». Con questi ultimi due interventi Renna spiega che la città «ha raggiunto le 270 telecamere operative tra quelle comunali e quelle di Apm. Spycam che hanno già prodotto notevoli risultati: nelle zone più sorvegliate i reati sono calati di molto e quando ci sono stati problemi siamo stati in grado di risalire in poco tempo agli autori. Quanto sta accadendo a livello nazionale, come l’omicidio di Giulia Cecchettin, dimostra che le spycam sono fondamentali. Inoltre sono presidi necessari a dare più sicurezza ai cittadini».

L’appello, però, è sempre rivolto ai cittadini: «Per quante telecamere potremo installare, non sostituiranno mai il senso civico del cittadino. È fondamentale, infatti, la collaborazione di tutti. Chiaro però che le spycam servono soprattutto per aiutare le forze dell’ordine a monitore meglio la città e intervenire quando c’è un problema».

Il collegamento al sistema centralizzato



Renna riporta l’esempio del collegamento al Sistema centralizzato nazionale transiti (Scnt): «Essendo collegati al sistema - dice - grazie alle telecamere già installate in viale Don Bosco, se passa un’auto segnalata dalle forze dell’ordine nazionali arriva un alert immediato alla questura e questo è fondamentale per rintracciarla. Questo è anche uno dei motivi per cui i furti in città, soprattutto da appartamento, sono diminuiti e di tanto. L’obiettivo sarebbe non averne più, ma il calo è stato evidente».

La nuova videosorveglianza in corso di installazione interessa pure le aree Sferisterio, Monumento della Vittoria, Galleria Scipione, i corsi Cairoli e Cavour, via Berardi e altre zone della città. I luoghi sensibili sono stati individuati da un lavoro fatto in sinergia da polizia, finanza e carabinieri assieme agli uffici comunali. In questo finanziamento rientra pure il potenziamento della sala operativa che si trova nella sede della polizia locale ed il miglioramento ed aggiornamento dei software esistenti sulle telecamere attive per renderle ancor più efficienti.

Il drone acquistato viene messo a disposizione della polizia locale per indagini e controlli mentre gli agenti beneficeranno dell’utilizzo di body-cam per servizi di pattuglia. Ci sono poi le telecamere Ocr che consentono la lettura ottica delle targhe e quindi di individuare veicoli sospetti, privi di bollo o assicurazione.