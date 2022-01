Choc al centro commerciale, un 44enne trovato morto nel bagno

MACERATA - Muore all’interno del bagno del centro commerciale Valdichienti. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio a Piediripa di Macerata, a fare la drammatica scoperta è stata un’addetta alle pulizie che non riuscendo ad aprire la porta ha immediatamente allertato il personale addetto alla sicurezza. I soccorsi prestati però sono risultati inutili, il cuore di Roberto Achilli, 44enne di Corridonia, aveva già smesso di battere.





L’ipotesi è che a stroncarlo sia stata un’overdose. La scoperta, come detto, è stata fatta da una dipendente della ditta che si occupa delle pulizie periodiche del centro commerciale. Erano circa le 16.30 quando la donna era entrata nei bagni degli uomini e aveva trovato una delle porte chiusa, così aveva proseguito nelle pulizie ed era andata via, dopo circa 10 minuti però era tornata, aveva visto che la porta era ancora chiusa allora aveva deciso di bussare ma senza ottenere risposte. Aveva quindi provato ad aprire ma senza riuscirci ed è stato a quel punto che ha chiamato gli addetti alla sicurezza per aprirla. I ragazzi hanno provato anche loro ad aprire la porta ma non riuscendoci hanno deciso di smontarla, in quel momento hanno fatto la drammatica scoperta. Mentre uno degli addetti alla sicurezza ha richiesto l’intervento del 118 l’altro ha iniziato a praticare le manovre di primo soccorso ma senza esito.

Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118 e più pattuglie dei carabinieri della locale Compagnia. Sul posto è intervenuto anche il direttore del centro commerciale Gianluca Tittarelli. Per il 44enne di Corridonia non c’è stato nulla da fare. I militari hanno trovato accanto al corpo di Achilli una siringa e un cucchiaino, si attendono dunque le analisi tossicologiche per capire quale tipo di droga l’uomo abbia assunto. Nel frattempo di quanto accaduto è stato informato anche il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Enrico Barbieri.

Su disposizione del magistrato la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Macerata in attesa della nomina del medico legale che dovrà eseguire l’autopsia. Achilli ieri aveva raggiunto il centro commerciale per lavorare alla cassa della giostra per bambini, gestita da un’agenzia, installata all’interno di una delle gallerie. Avrebbe dovuto aprire la giostra alle 15 ma a quell’ora nessuno lo avrebbe visto, qualcuno lo aveva cercato ma senza riuscire a trovarlo. Da quanto emerso il 44enne era seguito dal Dipartimento dipendenze patologiche. Una volta accertato il tipo di droga assunto e la causa della morte, le indagini dei carabinieri procederanno per risalire all’identità dello spacciatore che gli ha ceduto la dose mortale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA