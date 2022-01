Addio ad Alessandro Fedrigoni: ha salvato per 2 volte la cartiera. Una malattia lo ha stroncato a 80 anni

PIORACO - Si è spento in silenzio, con quello stile di vita pacato e fermo che gli era proprio, l’uomo che ha salvato due volte le storiche cartiere di Fabriano, Pioraco e Castelraimondo, l’imprenditore veronese Alessandro Fedrigoni. Aveva 80 anni, a stroncarlo una malattia che lo aveva colpito poco tempo fa.



È stato l’ultimo esponente della sua famiglia a guidare il gruppo Fedrigoni, multinazionale nel settore cartario, che nel 2002 aveva acquisito le storiche cartiere Miliani, che navigavano in acque molto difficili, salvandole dal rischio di ridimensionamento dell’attività e dei posti di lavoro, e rilanciandole nella sfida dei mercati internazionali, su posizioni di grande importanza, all’interno della multinazionale di famiglia. Sempre la sua passione e la dedizione verso l’azienda sono state fondamentali per salvare ancora una volta la realtà produttiva della cartiera di Pioraco, messa in ginocchio dalla scossa del 26 ottobre 2016, che alle 21,18 fece crollare il tetto di uno dei capannoni, quello della linea produttiva lunga circa 80 metri.

Solo per miracolo, non ci furono morti in quanto era il momento del cambio turno e non c’erano dipendenti, che altrimenti sarebbero rimasti sotto le macerie. Con un grande impegno dell’azienda, coinvolgendo tutte le istituzioni, Fedrigoni mise in campo grande energia, per ricostruire quanto prima la parte di stabilimento e per riprendere la produzione. I dipendenti non smisero di lavorare, ma furono provvisoriamente trasferiti negli altri stabilimenti del gruppo.



I lavori furono eseguiti con celerità dall’impresa Stella di Fiuminata e dalla Tonelli di Chiari (Bs) e il 14 settembre 2017 ci fu l’inaugurazione. Alessandro Fedrigoni era presente e con grande emozione spiegò l’impegno per far ricostruire a tempo di record la cartiera di Pioraco. Fedrigoni, che nel 2017 ha ceduto la proprietà del gruppo al fondo americano Bain capital private equity, lascia le figlie Francesca e Alessia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA