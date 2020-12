Si accascia e muore in strada mentre passeggia insieme alla moglie

MACERATA - Malore fatale mentre cammina in strada con la moglie: muore un 83enne. Il dramma si è consumato ieri poco dopo le 17,30, in via Ancona a Macerata. L’anziano stava passeggiando con la moglie quanto a un certo punto ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo, che è morto per un arresto cardiaco. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Doria, per i rilievi del caso.

