Macerata, non apre la porta alla donna delle pulizia: anziana trovata morta in casa

MACERATA - Non risponde alla donna delle pulizie: anziana trovata morta in casa. La tragica scoperta è avvenuta oggi in via Severini a Macerata. A dare l'allarme una donna che si era recata nell'abitazione dell'anziana per svolgere le faccende domestiche. Alla mancata risposta, però, si è insospettita e ha chiamato i soccorsi.

Camioncino dei rifiuti fuori strada a Camerino: autista soccorso dall'eliambulanza

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire la porta e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'86enne, probabilmente avvenuto a seguito di un malore. Alcuni conoscenti avrebbero raccontato di averla sentita sabato scorso: si ipotizza quindi che il decesso sia avvenuto nel fine settimana.