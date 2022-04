Primavera dove sei? Una grandinata imbianca la città e il circondario

MACERATA - Che fretta c'era, maledetta primavera? Nessuna, si direbbe, almeno a Macerata e circondario. Non bastassero le temperature decisamente rigide per essere a finee aprile, intorno alle 13, infatti, un grandinata, per fortuna breve, ha imbiancato la città e il circondario. Al momento non sono stati segnalati disagi o interventi dei vigili del fuoco dovuti alla grandine.

