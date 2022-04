Covid, continua la risalita post Pasqua nelle Marche: 2.154 positivi, infetto un tampone su due/ Il trend

ANCONA - Il ponte pasquale ha portato in dote alla Marche una risalita dei casi giornalieri Covid e, di coseguenza, dell'incidenza. Dati in risalita che non vanno sottovalutati e che dimostrano come il virus circoli ancora, anche se, soprattutto per merito della copertura vaccinale, per ora non è stata intaccata la tendenza al ribasso nel numero dei ricoverati

Oggi, venerdì 22 aprile, sono stati segnalati 2.154 nuovi positivi (ieri 1.995) con un tasso di positività del 46,3% (dal 41,4) sui 4.648 tamponi diagnostici analizzati (4.815). L'incidenza risale ancora e oggi si attesta a 798,19 casi settimanali ogni 100mila abitanti (782,73).

I positivi per provincia e classe di età

È sempre Ancona a spiccare tra le province marchiagiane per casi giornalieri (584), seguita oggi da Ascoli Piceno (407), Macerata (404), Pesaro Urbino (390) e Fermo (265); sono 104 i casi provenienti da fuori regione.

Come sempre, negli ultimi mesi, le fasce intermedie monopolizzano la metà dei positivi: 532 casi tra i 25-44enni e 528 tra i 45-59enni. Ma si conferma anche la tendenza al rialzo nelle persone più anziane: sono stati infatti comunicati 256 contagi tra i 60-69enni, 212 tra i 70-79enni e 181 tra gli 80-89enni.

IL TREND DEI CONTAGI

