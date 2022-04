Arrivano due nuove perturbazioni: pioggia, temporali e anche neve. Temperature in calo. Ecco dove e quando

La depressione mediterranea si sposterà nelle prossime ore verso est, raggiungendo l'Italia tra domani (giovedì) e venerdì. Già stasera prime piogge su Nordovest, Sardegna e alto Tirreno, in estensione dalle prime ore di domani (giovedì) a buona parte delle regioni centrali, Emilia Romagna e successivamente a tratti del Sud peninsulare. Seguirà a ruota un altro fronte perturbato che venerdì raggiungerà l'Italia e darà luogo ad una recrudescenza delle precipitazioni fin dalle primissime ore della giornata su buona parte della Penisola. In alcuni casi saranno a carattere temporalesco, fino a coinvolgere il Triveneto. Temperature in calo venerdì. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com.

METEO GIOVEDI 21 APRILE 2022

Piogge su Liguria, basso Piemonte, Emilia Romagna, in estensione a bassa Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia in giornata e in intensificazione la sera. Neve sulle Alpi Marittime dai 1500 metri, ma rimarrà asciutto sul resto dell'arco alpino, anche con parziali schiarite. Piogge e temporali in Sardegna, instabile sulle regioni centrali con piogge e rovesci che diverranno più intensi la sera sulle regioni tirreniche, più deboli sul versante adriatico. Parziali schiarite e più asciutto al Sud, ma entro sera piogge in arrivo su nord Sicilia, Calabria e Campania, più deboli in Puglia e nel sud della Sicilia. Venti tesi o forti da sudest, da nordest sul Mar Ligure, temperature in calo al Centro-Nord.

METEO VENERDI 22 APRILE 2022

Ancora tempo perturbato ad inizio giornata su Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma con tendenza ad aperture al Nordovest e ad esaurimento dei fenomeni sul resto del Nord, salvo qualche rovescio ancora sulle zone alpine. Neve sull'Appennino settentrionale dai 1800 metri. Instabile sulle regioni centrali con piogge intermittenti che tenderanno ad attenuarsi sui versanti tirrenici, dove subentreranno schiarite, così come in Sardegna. Tempo instabile anche sulle regioni meridionali con rovesci intermittenti e qualche temporale sul versante tirrenico. Venti moderati occidentali, temperature in calo.

