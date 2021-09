Travolto sulle strisce mentre sta andando all'asilo con la la mamma: bimbo di tre anni e mezzo in prognosi riservata

MACERATA - Grave incidente questa mattina a Macerata: un bambino di tre anni e mezzo in prognosi riservata all'ospedale regionale di Torrette. È successo poco prima delle 8 in via Pantaleoni, dove, a quando si apprende il bimbo sarebbe stato urtato da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. A quanto si apprende il piccolo era con la madre e i due fratellini, che non hanno riportato conseguenze. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i scoorritori del 118, che hanno allertato l'elimabulanza per portare il bimbo a torette, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Ultimo aggiornamento: 13:52

