Macerata, l'auto pirata tampona e fugge: due ragazze ferite e traffico in tilt sulla Superstrada Valdichienti

MACERATA - Un incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada Valdichienti in direzione Folgino, poco lontano dallo svicnolo di Sforzacosta. A quanto si apprende si sarebnbe trattato di un tamponamento, con due regazze, che erano sull'auto tamponata, rimaste ferite in mniera per fortuna non preoccupante e portate all'ospedale di Macerata. Sul posto la Polizia stradale, che sta anche cercando il conudecente dell'auto che ha tamponato, che al momento dell'accertamento non si trovavo sul luogo dell'incidente. Lo schianto ha causato lunghe code sulla Statale 77, il traffico è tornato regolare solo dopo le 9.

++++++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++++++++