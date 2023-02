Si ferma per far attraversare un pedone, tamponamento a catena a Fano

FANO - Traffico in tilt e anche momenti di preoccupazione per l'incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11 in viale Gramsci con il tamponamento tra tre veicoli: coinvolta una Renault Clio condotta da una 33enne di Cagli, che circolava in viale Gramsci in direzione Pesaro. La ragazza giunta all'altezza dell'attraversamento pedonale, sito nei pressi della ex caserma dei militari, si fermava per far attraversare un pedone e qui veniva tamponata da una Smart condotta da una 41enne di origine campana residente a Fano che viaggiava con la figlia diciottenne. Nell'effetto a catena questa auto era stata tamponata da una Punto condotta da una donna 76enne di Pesaro: l'urto è stato d lieve entità, ferita solo la ragazza che era nella Smart e ttrasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fano dal 118 in codice verde.