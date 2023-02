Due auto finiscono contro un autocarro: un uomo portato all'ospedale di Torrette

SAN LOREZO IN CAMPO - Tanta paura nell'incidente di questa mattimna poco dopo le 9, lungo la strada che dalla rotatoria lungo la 424 della Valcesano porta a Fratte Rosa. Tre i veicoli coinvolti, due autovetture e un autocarro, con un conducente, un uomo di 79 anni, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Ferito, ma lucido, le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale associata Media Valcesano. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che un’auto che svoltava a sinistra si è scontrata con la vettura proveniente dal senso opposto. Entrambe poi sono finite contro l’autocarro fermo allo stop della zona industriale. Atterrata nei pressi l’eliambulanza per uno dei conducenti, un uomo di 79 anni è stato trasportato a Torrette per tutti gli accertamenti del caso