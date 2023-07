MACERATA - «Anche questa volta un ringraziamento va ai maceratesi che hanno confermato il trend positivo degli scorsi anni rispetto alle elezioni del 2020 con un +1,7% di gradimento che non può che rendermi orgoglioso e che riconosce l’impegno, la tenacia e la passione che metto, ogni giorno, a servizio della città e di un intero territorio».

Con queste parole il primo cittadino di Macerata, Sandro Parcaroli, commenta il Governance Poll 2023, realizzato per il diciannovesimo anno consecutivo dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore ovvero la classifica pubblicata ieri e dedicata al gradimento dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia. È 37esimo a livello nazionale (a pari merito con Forlì, Asti, La Spezia, Taranto, Andria, Nuoro, Enna e Perugia) e terzo nelle Marche, dopo Marco Fioravanti (che è addirittura secondo a livello nazionale) e Paolo Calcinaro (al 29esimo posto). Il dato viene letto in chiave positiva da Parcaroli. Più o meno per lui è la stessa performance dell’anno precedente.



«Un risultato - commenta il sindaco di Macerata - frutto di un costante lavoro che ha permesso di attrarre investimenti e fondi, in nemmeno tre anni di governo, per circa 90 milioni di euro». Il Comune di Macerata in effetti, nell’ultimo anno soprattutto, ha spinto moltissimo il pedale sull’acceleratore della progettazione. Tanti i lavori in arrivo, finanziati con i fondi del Pnrr che hanno comportato un super lavoro per l’ufficio tecnico del Comune il quale, tuttavia, è riuscito a rispettare le scadenze stringenti imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per quasi tutti i progetti.

«Progetti che - aggiunge ancora il sindaco - cambieranno profondamente l’immagine e la vivibilità di Macerata e che stiamo cercando di portare a termine nel più breve tempo possibile, come richiesto dalle normative. Nuove e migliori infrastrutture, maggiore sicurezza, necessità di creare lavoro e incrementare la vivibilità della città: sono obiettivi che mi sono dato quando tre anni fa ho accettato la proposta della candidatura a sindaco, un incarico che ricopro con onore e con spirito di servizio verso la comunità. Abbiamo ancora tanto da fare, nei prossimi anni, per Macerata che merita un percorso politico e amministrativo incentrato sulla concretezza e sul lavoro costante».



Parcaroli è approdato alla guida del Comune dopo una vita trascorsa all’interno dell’azienda (come noto è un imprenditore) e dal giorno in cui è diventato sindaco trascorre praticamente tutto il suo tempo in Comune. «Sono tantissime le cose da fare, gli impegni da onorare e cerco di farlo dedicando tutto me stesso a questa sfida. Amo molto Macerata, lavoro da mattina a sera per il Comune e il mio sogno è quello di lasciare la città migliore di come l’ho trovata. Viviamo in un territorio bellissimo, talvolta ce lo dimentichiamo. Il ruolo di un amministratore è quello di valorizzarlo al massimo cogliendo tutte le opportunità che ci sono per farlo sviluppare e crescere».