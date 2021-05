Gattina di due mesi lanciata dal finestrino di un'auto sul Corso: «È morta, gesto barbaro»

MACERATA - Una gattina di due mesi è stata lanciata dal finestrino di un’auto in corso Cairoli a Macerata. Nonostante la corsa per salvarla purtroppo è morta.

Lo racconta in un post su Fb una collaboratrice dell’associazione “Pelosetti Randagioiosi onlus”: «Inutili i soccorsi prestati dall’ambulatorio veterinario La Pace/ Colleverde. E’ stato un gesto bestiale che ha lasciato tutti i passanti e i negozianti sgomenti. Forse è stato compiuto per divertirsi, per fare una ragazzata. Chissà la mamma gatta quanto cercherà questa gattina». Poi l’appello: «Se avete bisogno d aiuto perché avete un gattino e non sapete come piazzarlo, andate in ambulatorio veterinario, chiedete aiuto ai veterinari, andate nei rifugi, ma non uccidete. Riflettete prima di compiere simili azioni».

