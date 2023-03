​Macerata, furto nella notte nella sede di CNA: al vaglio le immagini delle security cam

MACERATA- Furto nella notte tra il 9 e il 10 marzo nella sede di CNA Macerata. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso e, una volta entrati, con una smerigliatrice hanno effettuato un foro nella cassaforte. La refurtiva sottratta ammonterebbe a poche centinaia di euro compreso il disordine negli uffici e molti documenti gettati a terra.

I danni

Pochi danni alle infrastrutture, eccezion fatta per la porta di ingresso, e per la cassaforte bucata da ricomprare. Non è stato l’unico furto avvenuto nella scorsa notte ma si sono registrati anche altre rapine in alcune imprese della zona: «Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento e tutti coloro che in queste ore ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza - ha confessato il presidente di Cna Macerata Maurizio Tritarelli - Abbiamo la buona abitudine di usare pochissimo i soldi contanti per le nostre transizioni economiche e quei pochi non li conserviamo a lungo nei nostri uffici, anche se dotati di cassaforte. Il danno è quindi molto limitato, resta l’amarezza per la violazione di domicilio». Ora sono in corso le indagini e sono al vaglio degli inquirenti le immagini di alcune telecamere di sorveglianza.