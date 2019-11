Macerata, raid in un’azienda agricola rubati 68 agnelli, ​colpo da 15mila euro

LEGGI ANCHE:

MACERATA - Gli operai hanno chiuso la struttura nella serata di martedì ma, al momento di riaprire laper la mungitura dei capi, ieri mattina, c’è stata l’amara sorpresa. Si sono infatti resi conto che le bestie (in tutto 350 pecore e 150 agnelli) erano in numero notevolmente minore. Avvertito il proprietario, la conta si è rivelata spietata. Sono spariti ben 68, alcuni dei quali particolarmente pregiati.«Gli autori del colpo hanno tentato di forzare il cancello - racconta Giovanni Piccioni, che ha in affitto una stalla in contrada Valle, lungo la strada che da Macerata conduce a Morrovalle - utilizzando probabilmente un furgone, ma non ci sono riusciti perché il terreno era bagnato e gli pneumatici non avrebbero garantito un’aderenza sufficiente. Così si sono ingegnati diversamente, tagliando la rete di ferro a protezione della proprietà e, considerate anche le orme ben visibili sul terreno fangoso, portando via a mano un agnello alla volta, caricato probabilmente su un furgone con cui dovrebbero essersi dileguati. Non è difficile ipotizzare – soggiunge Piccioni – che gli autori del blitz siano stati più di uno perché alla fine 68 capi di ovini sono spariti in breve tempo». Al tirar delle somme il danno è ingente, di almeno 14-15 mila euro.