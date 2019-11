Furioso incendio nell'azienda agricola: incenerita paglia per un valore di 50mila euro

FOSSOMBRONE - L’allarme è scattato questa mattina verso le quattro. Un incendio di vaste proporzioni ha mandato in fumo 10 mila quintali di paglia in un’azienda agricola a Isola di Fano, frazione di Fossombrone. Il danno ammonta a circa 50 mila euro.

Gli inquirenti escludono possa essersi trattato di un atto doloso e parlano di autocombustione. Nella tarda mattina le fiamme si vedevano ancora da lontano così come una densa colonna di fumo biancastro. Sul posto si sono portate due squadre dei vigili del fuoco da Cagli e da Fano. Una era ancor sul posto del sinistro poco prima delle 13 per tenere sotto controllo i focolai. A tratti si è fatta sentire qualche folata di vento forte. E’ stata necessaria un’attenta azione di controllo e prevenzione. Provvidenziale è stato il pronto intervento dei vigili del fuoco. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della stazione di Fossombrone per gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri non sono emersi particolari sospetti di alcun genere.

